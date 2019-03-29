Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında Çukurova
pamuğunun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,32
| 1,36
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,40
| 9,50
| Mısır
| Kg
| 1,08
| 1,12
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,10
| 2,20
| Çiğit
| Kg
| 0,95
| 1,00
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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