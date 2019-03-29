Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,32 1,36
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,40 9,50
Mısır

 Kg 1,08 1,12
Ayçiçeği Kg 2,10 2,20
Çiğit Kg 0,95 1,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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