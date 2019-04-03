Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı, en yüksek 9,70 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında Çukurova
pamuğunun kilogramı, en yüksek 9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Arpa
| Kg
| 1,13
| 1,26
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,60
| 9,70
| Mısır
| Kg
| 1,06
| 1,23
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,45
| 2,45
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,88
| 0,98
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:03 Kaynak: AA
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