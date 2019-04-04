Adana Ticaret Borsası
14 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,57 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,31
| 1,39
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,60
| 9,70
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,22
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,42
| 2,57
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,83
| 0,96
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:11 Kaynak: AA
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