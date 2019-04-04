Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,31 1,39 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70 Mısır



Kg 1,05 1,22 Soya fasulyesi Kg 2,42 2,57 Buğday kepeği Kg 0,83 0,96

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,57 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: