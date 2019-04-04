Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

14 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,57 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,31 1,39
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70
Mısır

 Kg 1,05 1,22
Soya fasulyesi Kg 2,42 2,57
Buğday kepeği Kg 0,83 0,96

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Ekonomi
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