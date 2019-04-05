Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,90 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Portakal (Washington) Kg 0,70 1,90
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70
Mısır

 Kg 1,06 1,16
Limon (Enterdonat) Kg 1,50 1,85
Greyfurt (Starruby) Kg 0,70 1,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Washington, Adana, Ekonomi
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