Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Portakal (Washington) Kg 0,70 1,90 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70 Mısır



Kg 1,06 1,16 Limon (Enterdonat) Kg 1,50 1,85 Greyfurt (Starruby) Kg 0,70 1,70

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,90 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: