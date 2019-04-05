Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,90 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,70
| 1,90
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,60
| 9,70
| Mısır
| Kg
| 1,06
| 1,16
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,50
| 1,85
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 0,70
| 1,70
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: AA
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