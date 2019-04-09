Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,34 1,38 Mısır Kg 1,16 1,20 Soya fasulyesi



Kg 2,40 2,50 Ayçiçeği Kg 2,10 2,20 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,38 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: