Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,38 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:17 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,34
| 1,38
| Mısır
| Kg
| 1,16
| 1,20
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,40
| 2,50
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,10
| 2,20
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,60
| 9,70
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