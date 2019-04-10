Adana Ticaret Borsası
22 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı 9,70-9,80 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:10 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında Çukurova
pamuğunun kilogramı 9,70-9,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,34
| 1,38
| Mısır
| Kg
| 1,16
| 1,20
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,40
| 2,50
| Ayçiçeği
| Kg
| 0,95
| 1,00
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,70
| 9,80
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