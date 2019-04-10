Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

22 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı 9,70-9,80 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı 9,70-9,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,34 1,38
Mısır Kg 1,16 1,20
Soya fasulyesi

 Kg 2,40 2,50
Ayçiçeği Kg 0,95 1,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,70 9,80
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:10 Kaynak: AA
Çukurova, Adana, Ekonomi
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