Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:54 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 1,03
| 1,17
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,32
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,80
| 2,80
| Soğan (Kuru)
| Kg
| 0,80
| 2,07
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 10,10
| 10,20
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