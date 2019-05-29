Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,03 1,17 Mısır Kg 1,24 1,32 Soya fasulyesi

Kg 2,80 2,80 Soğan (Kuru) Kg 0,80 2,07 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 10,10 10,20

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,20 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: