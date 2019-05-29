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Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,20 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kepeği Kg 1,03 1,17
Mısır Kg 1,24 1,32
Soya fasulyesi
 Kg 2,80 2,80
Soğan (Kuru) Kg 0,80 2,07
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 10,10 10,20
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:54 Kaynak: AA
Çukurova, Adana, Ekonomi
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