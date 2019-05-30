Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,38 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:19 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,35
| 1,45
| Mısır
| Kg
| 1,27
| 1,38
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,83
| 1,14
| Nişasta
| Kg
| 1,81
| 2,10
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 10,10
| 10,20
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