Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:22 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,35
| 1,40
| Mısır
| Kg
| 1,20
| 1,29
| Buğday kepeği
| Kg
| 1,07
| 1,07
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,90
| 2,90
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 10,10
| 10,20
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