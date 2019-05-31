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Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,35 1,40
Mısır Kg 1,20 1,29
Buğday kepeği
 Kg 1,07 1,07
Soya fasulyesi Kg 2,90 2,90
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 10,10 10,20
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:22 Kaynak: AA
Mısır, Adana, Ekonomi
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