Adana Ticaret Borsası
34 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,39 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,35
| 1,39
| Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,32
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,50
| 2,60
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
|10,10
|10,20
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