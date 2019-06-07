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Adana Ticaret Borsası

34 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,39 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
 Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,35 1,39
Mısır Kg 1,24 1,32
Soya fasulyesi Kg 2,50 2,60
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg10,1010,20
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Mısır, Adana, Güncel
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