Adana Ticaret Borsası
8 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,17 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,33
| 1,45
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,83
| 1,17
| Un (Bonkalite)
| Kg
| 1,40
| 1,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
|10,10
|10,20
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