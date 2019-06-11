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Adana Ticaret Borsası

8 saat önce

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,17 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
 Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,33 1,45
Buğday kepeği Kg 0,83 1,17
Un (Bonkalite) Kg 1,40 1,40
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg10,1010,20
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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