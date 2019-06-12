Adana Ticaret Borsası
3 saat önce
Adana Ticaret Borsasında patatesin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında patatesin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,32
| 1,40
| Mısır
| Kg
| 1,32
| 1,32
| Salatalık
| Kg
| 0,50
| 1,12
| Patates
| Kg
| 0,70
| 2,80
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,90
| 10,00
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