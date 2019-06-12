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Adana Ticaret Borsası

3 saat önce

Adana Ticaret Borsasında patatesin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında patatesin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,32 1,40
Mısır Kg 1,32 1,32
Salatalık
 Kg 0,50 1,12
Patates Kg 0,70 2,80
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,90 10,00
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Ekonomi
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