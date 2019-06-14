Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Adana Ticaret Borsası

4 saat önce

Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası, System.String[]
Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,34 1,45
Mısır Kg 1,22 1,30
Karpuz
 Kg 0,80 2,00
Patates Kg 1,80 2,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,90 10,00
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:18 Kaynak: AA
mısır, buğday, adana, ticaret, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fener Ol kampanyası için formalarını satıyor! Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular BDDK, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:01:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]