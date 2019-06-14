Adana Ticaret Borsası
4 saat önce
Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,34
| 1,45
| Mısır
| Kg
| 1,22
| 1,30
| Karpuz
| Kg
| 0,80
| 2,00
| Patates
| Kg
| 1,80
| 2,00
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,90
| 10,00
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