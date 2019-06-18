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Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında mısır kepeğinin kilogramı en yüksek 1,26 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında mısır kepeğinin kilogramı en yüksek 1,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,36 1,44
Mısır kepeği Kg 1,07 1,26
Karpuz
 Kg 0,90 1,50
Nişasta Kg 1,64 3,96
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,90 10,00
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Mısır, Adana, Ekonomi
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