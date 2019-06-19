Adana Ticaret Borsası
53 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,33 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:01 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,37
| 1,44
| Mısır
| Kg
| 1,23
| 1,33
| Karpuz
| Kg
| 1,80
| 2,00
| Nişasta
| Kg
| 1,64
| 4,65
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,90
| 10,00
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