Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,20 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,36
| 1,45
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,90
| 1,20
| Soğan (Kuru)
| Kg
| 1,05
| 1,20
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 2,75
| 3,00
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,70
| 09,80
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