Adana Ticaret Borsası
9 dakika önce
Adana Ticaret Borsası'nda patatesin kilogramı en yüksek 2,21 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda patatesin kilogramı en yüksek 2,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,36
| 1,44
| Mısır
| Kg
| 1,33
| 1,40
| Patates
| Kg
| 0,95
| 2,21
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 2,10
| 2,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,70
| 09,80
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