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Adana Ticaret Borsası

9 dakika önce

Adana Ticaret Borsası'nda patatesin kilogramı en yüksek 2,21 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda patatesin kilogramı en yüksek 2,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,36 1,44
Mısır Kg 1,33 1,40
Patates
 Kg 0,95 2,21
Limon (Enterdonat) Kg 2,10 2,30
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,70 09,80
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:41 Kaynak: AA
mısır, buğday, adana, ticaret, Ekonomi
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