Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:50 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,40
| 1,45
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,97
| 1,06
| Soğan (Kuru)
| Kg
| 1,99
| 2,30
| Karpuz
| Kg
| 1,00
| 1,50
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,60
| 9,70
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