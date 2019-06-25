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Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,40 1,45
Buğday kepeği Kg 0,97 1,06
Soğan (Kuru)
 Kg 1,99 2,30
Karpuz Kg 1,00 1,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:50 Kaynak: AA
Çukurova, Adana, Ekonomi
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