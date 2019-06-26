Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,06 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:34 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,39
| 1,43
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,96
| 1,06
| Soğan (Kuru)
| Kg
| 1,80
| 1,80
| Patates
| Kg
| 1,55
| 1,83
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,60
| 9,70
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