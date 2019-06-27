Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda karpuzun kilogramı en yüksek 2,60 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:39 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda karpuzun kilogramı en yüksek 2,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,44
| 1,45
| Mısır
| Kg
| 1,22
| 1,41
| Soya fasulyesi (tohumluk)
| Kg
| 8,51
| 8,51
| Biber
| Kg
| 1,20
| 6,00
| Karpuz
| Kg
| 0,70
| 2,60
| Kavun
| Kg
| 1,80
| 2,00
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