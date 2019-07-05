Adana Ticaret Borsası
2 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:30 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,38
| 1,40
| Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,22
| Mısır kepeği
| Kg
| 1,18
| 1,18
| Un (Bonkalite)
| Kg
| 1,12
| 1,26
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,50
| 9,60
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