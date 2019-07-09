Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Adana Ticaret Borsası

46 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası, System.String[]
Çukurova, Adana, Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,47 1,50
Kayısı çekirdeği Kg 0,70 0,70
Şeftali Kg 2,62 2,64
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,50 9,60
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yeri sahibi, dükkanına gelen hırsızı, "Yemek ısmarlayayım" diyerek vazgeçirdi Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:34:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]