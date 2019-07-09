Adana Ticaret Borsası
46 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:47 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,47
| 1,50
| Kayısı çekirdeği
| Kg
| 0,70
| 0,70
| Şeftali
| Kg
| 2,62
| 2,64
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,50
| 9,60
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