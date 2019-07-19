Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,44 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:45 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,39
| 1,44
| Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,19
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,97
| 1,10
| Nişasta
| Kg
| 1,90
| 2,71
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,20
| 9,30
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