Adana Ticaret Borsası
58 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:49 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,36
| 1,45
| Mısır
| Kg
| 1,20
| 1,30
| Karpuz
| Kg
| 1,00
| 1,00
| Soğan (kuru)
| Kg
| 1,20
| 1,20
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,10
| 9,20
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