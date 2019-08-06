Adana Ticaret Borsası
46 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,45 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:16 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Arpa
| Kg
| 1,12
| 1,20
| Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,20
| Buğday
| Kg
| 1,42
| 1,45
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,92
| 0,92
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,60
| 8,70
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