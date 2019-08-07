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Adana Ticaret Borsası

54 dakika önce

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ayçiçeği Kg 2,34 2,40
Mısır Kg 1,16 1,20
Buğday
 Kg 1,36 1,40
Buğday (Düşük vasıflı) Kg 1,30 1,34
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,40 8,50
Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:43 Kaynak: AA
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