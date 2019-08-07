Adana Ticaret Borsası
54 dakika önce
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:43 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda, Çukurova
pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,34
| 2,40
| Mısır
| Kg
| 1,16
| 1,20
| Buğday
| Kg
| 1,36
| 1,40
| Buğday (Düşük vasıflı)
| Kg
| 1,30
| 1,34
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,40
| 8,50
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