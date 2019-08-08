Adana Ticaret Borsası
51 dakika önce
Adana Ticaret Borsası'nda kavunun kilogramı en yüksek 0,80 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:42 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kavunun kilogramı en yüksek 0,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,40
| 1,44
| Mısır
| Kg
| 1,06
| 1,24
| Karpuz
| Kg
| 0,20
| 0,60
| Kavun
| Kg
| 0,50
| 0,80
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,40
| 8,50
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