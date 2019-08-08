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Adana Ticaret Borsası

51 dakika önce

Adana Ticaret Borsası'nda kavunun kilogramı en yüksek 0,80 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda kavunun kilogramı en yüksek 0,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,40 1,44
Mısır Kg 1,06 1,24
Karpuz
 Kg 0,20 0,60
Kavun Kg 0,50 0,80
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,40 8,50
Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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