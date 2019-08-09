Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:20 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,18
| 2,40
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,35
| Kayısı
| Kg
| 6,79
| 6,81
| Erik
| Kg
| 1,81
| 2,14
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,20
| 8,30
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