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Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,18 2,40
Mısır Kg 1,05 1,35
Kayısı
 Kg 6,79 6,81
Erik Kg 1,81 2,14
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,20 8,30
Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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