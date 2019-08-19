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Adana Ticaret Borsası

14 dakika önce

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 1,12 1,22
Mısır Kg 1,17 1,27
Ayçiçeği (Yağlık)
 Kg 2,32 2,45
Karpuz Kg 0,20 0,30
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,20 8,30
Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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