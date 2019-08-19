Adana Ticaret Borsası
14 dakika önce
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:18 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda Çukurova
pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Arpa
| Kg
| 1,12
| 1,22
| Mısır
| Kg
| 1,17
| 1,27
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,32
| 2,45
| Karpuz
| Kg
| 0,20
| 0,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,20
| 8,30
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