Adana Ticaret Borsası
2 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:44 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,36
| 1,47
| Mısır
| Kg
| 1,10
| 1,30
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,89
| 1,11
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,19
| 2,45
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,20
| 8,30
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