Adana Ticaret Borsası
31 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,17 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:40 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,37
| 1,37
| Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,17
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,90
| 0,92
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,28
| 2,47
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,20
| 8,30
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