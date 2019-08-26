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Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,43 1,43
Mısır Kg 1,05 1,25
Buğday kepeği

 Kg 0,87 1,11
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,25 2,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,20 8,30

Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:04 Kaynak: AA
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