Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:04 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,43
| 1,43
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,25
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,87
| 1,11
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,25
| 2,45
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,20
| 8,30
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