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Adana Ticaret Borsası

2 saat önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kepeği Kg 0,90 0,92
Mısır Kg 1,10 1,25
Üzüm

 Kg 0,60 1,00
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,25 2,59
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,20 8,30

Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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