Adana Ticaret Borsası
2 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,90
| 0,92
| Mısır
| Kg
| 1,10
| 1,25
| Üzüm
| Kg
| 0,60
| 1,00
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,25
| 2,59
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,20
| 8,30
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