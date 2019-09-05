Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,53 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,37
| 1,53
| Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,23
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,75
| 2,75
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,30
| 2,59
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,20
| 8,30
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