Adana Ticaret Borsası
43 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,17 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:22 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,36
| 1,40
| Mısır
| Kg
| 1,12
| 1,17
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,90
| 0,92
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,30
| 2,70
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,00
| 8,10
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