Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:42 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,43
| 1,52
| Mısır
| Kg
| 1,12
| 1,31
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,86
| 1,11
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,23
| 2,57
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 7,90
| 8,00
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