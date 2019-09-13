Adana Ticaret Borsası
27 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,38
| 1,42
| Mısır (Yeni mahsul)
| Kg
| 1,15
| 1,19
| Ayçiçeği (Yeni mahsul)
| Kg
| 2,47
| 2,55
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 7,70
| 7,80
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