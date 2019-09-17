Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,38
| 1,42
| Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,18
| Ayçiçeği (Yeni mahsul)
| Kg
| 2,47
| 2,55
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 7,80
| 7,90
Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi, "Smile" tişörtü giyip gülümsedi Dedektifler, internetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladı Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti