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Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,38 1,42
Mısır Kg 1,14 1,18
Ayçiçeği (Yeni mahsul) Kg 2,47 2,55
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 7,80 7,90

Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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