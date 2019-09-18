Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,42 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,38
| 1,42
| Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,18
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,26
| 2,30
| Ayçiçeği (Yeni mahsul)
| Kg
| 2,44
| 2,52
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 7,80
| 7,90
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