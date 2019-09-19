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Adana Ticaret Borsası

31 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,23 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,49 1,50
Mısır Kg 1,14 1,23
Erik

 Kg 1,25 1,25
Ayçiçeği (Yeni mahsul) Kg 2,30 2,60
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 7,90 8,00

Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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