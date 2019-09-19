Adana Ticaret Borsası
31 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,23 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:24 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,49
| 1,50
| Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,23
| Erik
| Kg
| 1,25
| 1,25
| Ayçiçeği (Yeni mahsul)
| Kg
| 2,30
| 2,60
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 7,90
| 8,00
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