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Adana Ticaret Borsası

24 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Soya fasulyesi Kg 2,08 2,13
Mısır Kg 1,14 1,50
Mandarin (Minneola)

 Kg 1,30 1,35
Ayçiçeği (yağlık) Kg 2,38 2,56
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 7,90 8,00

Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:17 Kaynak: AA
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