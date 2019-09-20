Adana Ticaret Borsası
24 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:17 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,08
| 2,13
| Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,50
| Mandarin (Minneola)
| Kg
| 1,30
| 1,35
| Ayçiçeği (yağlık)
| Kg
| 2,38
| 2,56
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 7,90
| 8,00
Tır, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı Cinsel istismar iddiasına soruşturma Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürten anneye müebbet