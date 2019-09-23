Adana Ticaret Borsası
21 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,61 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:02 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,40
| 1,83
| Mısır
| Kg
| 1,07
| 1,26
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,35
| 2,35
| Ayçiçeği (yağlık)
| Kg
| 2,25
| 2,61
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 7,90
| 8,00
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