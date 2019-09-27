Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Adana Ticaret Borsası

37 dakika önce

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası, System.String[]

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,40 1,44
Mısır Kg 1,13 1,17
Soya fasulyesi

 Kg 2,08 2,12
Ayçiçeği Kg 2,32 2,40
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 7,80 7,90

Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu Ölümsüzlük meyvesi hünnabın faydaları saymakla bitmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 16:15:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]