Adana Ticaret Borsası
11 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,46
| 1,50
| Mısır
| Kg
| 1,13
| 1,17
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,06
| 2,10
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 7,80
| 7,90
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