Adana Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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Üç ilde belirlenen alanlar, bazı şirketlere ait özel endüstri bölgesi ilan edildi

5 bin kişiyi dolandırdı, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" dedi