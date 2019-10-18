Adana Ticaret Borsası
2 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:39 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,46
| 1,50
| Mısır
| Kg
| 1,11
| 1,15
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,11
| 2,15
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,20
| 8,30
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