Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,46
| 1,50
| Mısır
| Kg
| 1,11
| 1,15
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,13
| 2,17
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,50
| 8,60
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