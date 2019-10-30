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Adana Ticaret Borsası

56 dakika önce

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,65 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,46 1,50
Mısır Kg 1,11 1,15
Soya fasulyesi

 Kg 2,18 2,22
Ayçiçeği Kg 2,32 2,40
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,55 8,65

Çukurova, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 Kaynak: AA
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