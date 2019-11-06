Adana Ticaret Borsası
8 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,51
| 1,55
| Mısır
| Kg
| 1,09
| 1,13
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,18
| 2,22
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,55
| 8,65
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