Adana Ticaret Borsası
7 saat önce
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,51
| 1,55
| Mısır
| Kg
| 1,09
| 1,13
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,18
| 2,22
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,32
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,55
| 8,65
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